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четверг, 03 сентября 2020 15:45

Пьяный мужчина побил полицейского

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Пьяный мужчина побил полицейского
Пьяный мужчина напал на полицейского Фото: glavcom.ua

В Одессе задержали 37-летнего водителя, который напал на праоохранителя. По словам пресс-службы ГУНП, инцидент произошел на ул. Ильфа и Петрова.

Полицейские остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. При оформлении административных документов мужчина вел себя агрессивно и вызывающе. Одного из правоохранителей мужчина ударил по голове. Его отвезли в больницу с ушибом виска.

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Хулигана задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему предъявили обвинение за насилие над работником правоохранительных органов. Нападающему грозит до 5 лет лишения свободы.

Вооружившись вилкой и ножом, 30-летний мужчина угрожал расправой жене и полицейскому.

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