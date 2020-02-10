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понедельник, 10 февраля 2020 21:00

Мужчина с вилкой напал на полицейского

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Мужчина с вилкой напал на полицейского
В Винницкой области 30-летний мужчина, вооружившись вилкой и ножом, угрожал расправой своей жене и полицейскому. Фото - Радио ТРЕК

10 февраля в с. Вахновка Липовецкого района на Виннитчине 30-летний мужчина, вооружившись вилкой и ножом, угрожал расправой своей жене и полицейскому.

Чтобы утихомирить правонарушителя, полицейский применил оружие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"30-летний мужчина избил 37-летнюю жену. Она с несовершеннолетним ребенком смогла убежать из дома. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции. Пока один из инспекторов разговаривал с женой семейного насильника, тот вышел из дома с вилкой в ​​руках и направился в сторону полицейского. На требование остановиться правонарушитель не реагировал, тогда полицейский выстрелил в воздух. Это позволило отвлечь внимание дебошира и забрать у него вилку. Во время задержания у мужчины из кармана брюк изъяли нож", - рассказал руководитель Липовецкого отделения полиции Владимир Гавриш.

Мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

В Ужгороде на Закарпатье ножом ранили полицейского на вызове о домашнем насилии. Полицию вызвала женщина, которая сказала, что сын оскорбляет ее и не реагирует на замечания

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Дата
10
февраля

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