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четверг, 27 мая 2021 10:07

Пьяная водитель, которая снесла на тротуаре школьника, состоит на учете у нарколога

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Пьяная водитель, которая снесла на тротуаре школьника, состоит на учете у нарколога
В Виннице 43-летняя Наталья Дзись сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка. За руль внедорожника села пьяная. Парень в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/Ирина Доценко

Винничанка 43-летняя Наталья Дзсись, которая сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка, состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма.

Содержание алкоголя в крови женщины в момент аварии превышал допустимую норму в 16 раз. История возмутила горожан. Под судом накануне собрались люди, которые требовали справедливого наказания для подозреваемой. На суде она вела себя спокойно. Вину признала и попросила прощения, говорится в сюжете ТСН.

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Школьник, которого она сбила, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Адвокаты потерпевших говорят, что 180 тыс. грн для внесения залога, установленного судом, родственники водителя, вероятно, найдут. Поэтому она выйдет на свободу на время следствия.

Авария произошла 24 мая на ул. Ивана Богуна. 43-летняя водитель Haval разгромила забор и снесла на тротуаре 13-летнего школьника. Его отбросило на металлическую арматуру, прошила голову.

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27
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