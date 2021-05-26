Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии

В Виннице 43-летняя Наталья Дзись сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка. За руль внедорожника села пьяная. Парень в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/Ирина Доценко

Винничанку 43-летнюю Наталью Дзсись, которая сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка, взяли под стражу с правом внести 181,6 тыс. грн залога.

Такое решение сегодня, 26 мая, принял Винницкий городской суд.

О женщине известно, что она предпринимательница, имеет хлебобулочный бизнес. И это уже не первая ее авария. Якобы два года назад она попалась пьяной за рулем и платила штраф. Однако ни она, ни ее родные ничего теперь не комментируют.

Пострадавший семиклассник находится в реанимации детской областной больницы. У него тяжелая открытая черепно-мозговая травма - арматура, на которую упал, повредил мозг. А также многочисленные переломы конечностей.

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"У парня разрыв мозга, очень серьезное повреждение. Впереди у него еще операция, надо будет закрывать полость черепа, там отверстие достаточно большое. Но это будет позже. Сейчас нужно вывести парня из тяжелого состояния. Также впереди длительная реабилитация", - говорит нейрохирург Сергей Волощук.

Залог за подозреваемую пока не внесли, но ее адвокаты убеждены, что для семьи эта сумма не проблема. Если ее вину докажут, ей грозит до восьми лет заключения.

Авария произошла 24 мая на ул. Ивана Богуна. 43-летняя водитель Haval разгромила забор и снес на тротуаре 13-летнего школьника. Его отбросило на металлическую арматуру, которая прошила голову. Содержание алкоголя в крови женщины в 16 раз превышало норму, по результатам экспертизы.