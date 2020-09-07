Пьяная мать спала на остановке с маленькими детьми

Женщину увидели прохожие и вызвали полицию Фото: dp.npu.gov.ua

В городе Кривой Рог случайные прохожие на остановке общественного транспорта увидели женщину, которая спала. Рядом с ней были 2 маленьких детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"2 сентября в полицию поступило сообщение от жителей города о том, что на остановке общественного транспорта на территории Покровского района на скамейке спит женщина, а у нее находится двое детей. Сотрудники полиции совместно со специалистами службы по делам детей установили, что такая ситуация могла составлять угрозу для жизни и здоровья детей, поэтому мальчиков в возрасте 2 и 4 лет изъяли у нетрезвой матери. Сейчас их устроили в больницу для обследования", - говорится в сообщении.

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Инспекторы ювенальной превенции провели с женщиной профилактическую беседу о выполнении ею родительских обязанностей. На горе-мать составили административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Одессе женщина закрыла в квартире 3-летнего ребенка и ушла на несколько дней. Соседи заподозрили неладное и вызвали полицию, потому что у них начала капать вода с потолка.