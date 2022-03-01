Путин приказал Кадырову убить Зеленского - СМИ рассказали о "кадыровцах", которым насыпали ВСУ

СМИ узнали о преступных намерениях президента страны-агрессора РФ.

Вооруженные силы Украины 26 февраля уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на данные украинских разведок.

Ключевую роль в "операции" РФ против Украины отвели захвату Киева и физической ликвидации высшего руководства страны, включая президента.

Выполнение самой грязной работы президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову и во время встречи 3 февраля 2022 года лично проинструктировал его.

Задачей чеченцев было определено зачистку Киева, физическую ликвидацию и профилактическую работу с украинскими лидерами.

После этого в Грозном срочно была образована ударная группировка во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Данилом Мартыновым.

В дальнейшем они вошли в состав группировки сил Росгвардии, присоединенной к частям и соединениям Восточного военного округа, развернутым на территории Беларуси, которая 24 февраля начала вторжение в Украину на киевском направлении.

Разведка опубликовала отрывки из переговоров Мартынова и Кадырова, где первый сообщает свои планы и действия.

Позже группировка вошла в Украину в составе колонны, насчитывавшей более 250 единиц техники и более 1,5 тыс. личного состава "лучших бойцов Чеченской Республики".

Но уже 26 февраля на подступах к Киеву в районе Гостомельского аэропорта кадыровская гвардия понесла тяжелые потери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты за время войны уже потеряли более 5,7 тыс. человек

Как стало известно из источников в украинской разведке, уничтожение кадыровцев стало возможным благодаря оперативной информации, полученной от анонимного источника, представившегося "сотрудником ФСБ РФ", желающего предотвратить кровопролитие.

По словам этого источника, подтвержденным материалами перехвата, Путин, возлагая на Кадырова столь важную задачу, параллельно поручил ФСБ контролировать ее выполнение.

В центральном аппарате ФСБ создали временную оперативную группу, фиксировавшую каждый шаг Кадырова и близких к нему людей.

После вторжения на территорию Украины одним из сотрудников ФСБ, якобы выступающего против войны, с целью скорейшего прекращения кровопролития, украинским спецслужбам была инициативно передана предупредительная информация о маршруте прохождения колонны кадыровцев и их роли в спецоперации против Украины.

26 февраля, после разведки с использованием БПЛА, Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по двум локациям кадыровцев в районе Гостомеля. Погиб близкий к Кадырову командир 141 моторизированного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев.

"Даже сотрудники ФСБ считают для себя чужой войну с Украиной. Хотя не исключается, что, способствуя уничтожению элиты кадыровской гвардии, ФСБ РФ банально нанесло серьезный удар по позициям самого Кадырова в кремлевской башенной суете", - предположили в разведке.

1 марта секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об уничтожении кадыровской группы, которая планировала ликвидировать президента. Министерство обороны сообщало, что в районе Гостомеля 26 февраля украинские военные разгромили спецподразделение Росгвардии Чечни.