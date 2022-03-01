ФСБ "слила" Украине кадыровцев, которые должны были ликвидировать Зеленского - СНБО

Кадыровцев уничтожили, сообщили в СНБО. Фото: president.gov.ua

Уничтожена кадыровская группа, которая планировала ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во вторник, сообщает "Укрінформ".

"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна.

Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Непосредственно была уничтожена кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", - сказал Данилов.

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У врага было разделение на две группы, и их отслеживали. Одна группа была укрыта в Гостомеле, другая находится под прицелом.

"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда", - добавил секретарь СНБО.

Большинство военных Кадырова покинули Украину. Сбежали после того, как 70 человек сгорели заживо после удара Байрактара.