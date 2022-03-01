ФСБ "слила" Украине кадыровцев, которые должны были ликвидировать Зеленского - СНБО

Уничтожена кадыровская группа, которая планировала ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во вторник, сообщает "Укрінформ".
"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна.
Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Непосредственно была уничтожена кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", - сказал Данилов.
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У врага было разделение на две группы, и их отслеживали. Одна группа была укрыта в Гостомеле, другая находится под прицелом.
"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда", - добавил секретарь СНБО.
Большинство военных Кадырова покинули Украину. Сбежали после того, как 70 человек сгорели заживо после удара Байрактара.
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