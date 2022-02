Украинцы "поджарили" кадыровцев, другие побежали - Bellingcat

Большинство военных Кадырова покинули Украину через границу.

Убежали они после того, как 70 человек сгорели заживо после единственного удара Байрактара, написал журналист Bellingcat Христо Грозев.

Информацию журналист получает от своих чеченских источников.

К своему сообщению добавил видео, которое разместил Александр Щерба.

Hey @mfa_russia and @RusBotWien, I know you have colleagues, who speak Ukrainian. Here is a message to you from a Ukrainian, who isn't young anymore, but sounds resilient enough!

And… ah, yeah: #PutinIsaWarCriminal #RussiaGoHome pic.twitter.com/vfjtfJbCIO