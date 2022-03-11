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пятница, 11 марта 2022 13:26

Спецтема: Война России против Украины

Путин готовит теракт на ЧАЭС

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Путин готовит теракт на ЧАЭС
Преступление планируют Путин вместе с Лукашенко. Фото: Энергоатом

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин отдал указ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину", - сообщают.

Сейчас ЧАЭС полностью отключено от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 час. поддержки работы систем безопасности.

Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам.

Туда же, по указанию белорусского диктатора Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

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В последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту - там находится экспериментальный ядерный реактор.

Ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии.

В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что их будут выдавать за убитых диверсантов в зоне станции.

"Не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.

Пока и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности - только постановка по бездарному сценарию.

Несмотря на это, подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок", - сообщает разведка.

Россияне захватили ЧАЭС 24 февраля. 9 марта станцию полностью обесточило. Ремонтные работы и восстановление энергопитания были невозможны из-за боевых действий. В заложниках оккупантов - работники станции.

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