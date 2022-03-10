Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС

Лукашенко приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины" Фото: Газета.Ру

Президент Александр Лукашенко заявил об отправке "белорусских специалистов" на захваченную российскими террористами ЧАЭС якобы для возобновления подачи электроэнергии.

Белорусский диктатор пояснил, что сейчас на Чернобыльской АЭС задействованы резервные мощности, но срок их ограничен, пишет БЕЛТА.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Надо ее немедленно восстановить... придется, пожалуй, в подстанцию ​​Чернобыльской электростанции подавать это электричество станции", - сказал Лукашенко.

Лукашенко приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины".

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"Они перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля. Мы не знаем, почему они идут в сторону чернобыльской станции", – заявил белорусский диктатор.

9 марта Чернобыльская АЭС полностью обесточена в результате враждебных действий российских оккупантов. Ремонтные работы и восстановление энергопитания были невозможны из-за боевых действий. Компания "Энергоатом" предупредила о страшных последствиях обесточивания ЧАЭС. Оккупанты России захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. В заложниках работники ЧАЭС.