Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2313
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5310
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1980
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 459
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3168
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6345
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3789
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12798
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2466
Фото
Все фото
2
2
4
1
7
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы
Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы
Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты
Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты
Илон Маск обратился к Украине: &quot;Держись сильной&quot;
Илон Маск обратился к Украине: "Держись сильной"
По миру прошли многотысячные акции поддержки Украины
По миру прошли многотысячные акции поддержки Украины
Видео
Все видео
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Из России ушли более 100 американских компаний-гигантов
Из России ушли более 100 американских компаний-гигантов
Добровольцем за Украину приехал воевать сын британской депутатки
Добровольцем за Украину приехал воевать сын британской депутатки
Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность - Зеленский после авиаудара по Мариуполю требует закрыть небо
Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность - Зеленский после авиаудара по Мариуполю требует закрыть небо
"Пусть эти пид*расы знают, что народ их ненавидит" - россиянин поджег военкомат, чтобы не воевать в Украине
"Пусть эти пид*расы знают, что народ их ненавидит" - россиянин поджег военкомат, чтобы не воевать в Украине
Интервью
1/5
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
Просмотров: 1467
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8019
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3123
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1377
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 720
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
четверг, 10 марта 2022 11:37

Спецтема: Война России против Украины

Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС

  Комментировать
Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС
Лукашенко приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины" Фото: Газета.Ру

Президент Александр Лукашенко заявил об отправке "белорусских специалистов" на захваченную российскими террористами ЧАЭС якобы для возобновления подачи электроэнергии.

Белорусский диктатор пояснил, что сейчас на Чернобыльской АЭС задействованы резервные мощности, но срок их ограничен, пишет БЕЛТА.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Надо ее немедленно восстановить... придется, пожалуй, в подстанцию ​​Чернобыльской электростанции подавать это электричество станции", - сказал Лукашенко.

Лукашенко приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП

"Они перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля. Мы не знаем, почему они идут в сторону чернобыльской станции", – заявил белорусский диктатор.

9 марта Чернобыльская АЭС полностью обесточена в результате враждебных действий российских оккупантов. Ремонтные работы и восстановление энергопитания были невозможны из-за боевых действий. Компания "Энергоатом" предупредила о страшных последствиях обесточивания ЧАЭС. Оккупанты России захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. В заложниках работники ЧАЭС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 52678
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 39130
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 33064
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 29245
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 23597
Мир
Цифровая блокада РФ: мировые компании наложили новые санкции за последние сутки
Цифровая блокада РФ: мировые компании наложили новые санкции за последние сутки Просмотров: 396
Еще один мировой техногигант ушел из России
Еще один мировой техногигант ушел из России Просмотров: 1170
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
 Просмотров: 1179
Крупнейшая в Италии энергокомпания отказывается от российской нефти
Крупнейшая в Италии энергокомпания отказывается от российской нефти Просмотров: 423
Литва за Украину: в Вильнюсе переназвали улицу, где находится посольство РФ
Литва за Украину: в Вильнюсе переназвали улицу, где находится посольство РФ Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
1
Эвакуация из Сум: оккупанты открыли огонь по второй колонне
1
"Путин – военный преступник, который должен понести наказание" - Жеваго
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 1841
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть