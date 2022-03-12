"Путин - больная, извращенная тварь, должен проглотить яду" - оккупанты разрушили гостиницу "Украина" в Чернигове

Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Чернигову. Враг бьет по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Сегодня прилетело в гостиницу "Украина". Нет больше гостиницы. Но есть Украина и она будет. И есть миссия украинцев. Она состоит в том, чтобы Путин, больная, извращенная тварь глотнул яду в своем бункере на Урале", - заверил Чаус.

Автор: Суспільне Разрушенный отель "Украина" в Чернигове

В Чернигове отсутствует электроснабжение, почти без воды и газа. Есть проблемы и с мобильной связью.

"Вчера было несколько попыток возобновить электроснабжение, они были удачными. Но враг снова перебил сети", - говорит глава ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По Василькову выпустили шесть ракет – полиция

В настоящее время службы работают над восстановлением сетей.

"Черниговцы, холодная голова и выдержка. Мы должны сделать все, чтобы враг улегся под нашим городом", - мотивировал Чаус.

В пятницу, 11 марта, российский агрессор разбомбил домашний стадион черниговской "Десны". Арена имени Юрия Гагарина превратилась в руины после авиаударов.