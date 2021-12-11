"Пункт назначения": бревно из грузовика влетело в набитую пассажирами маршрутку

Вечером 10 декабря в селе Городище Ровенской области бревно выпало из грузовика ЗИЛ и пробило боковое стекло маршрутки, в которой ехали 20 пассажиров.

В результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний житель Березного. У него диагностировали перелом предплечья, сообщила пресс-служба полиции региона, пишет "Суспільне".

Фото: Нацполиция

"Колоды не были должным образом закреплены, в результате чего из прицепа одна из них выпала и пробила боковое стекло встречной маршрутки Березне - Богуши. Еще одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которого находились 20 пассажиров", - рассказала специалист отдела коммуникации полиции области Светлана Карачун.

Древесину грузовиком ЗИЛ перевозил 31-летний житель села Яблунное. Его доставили в медучреждение для обследования на состояние алкогольного опьянения. Полицейские открыли уголовное производство.

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Грузовик принадлежит частному перевозчику и к государственному лесохозяйственному предприятию отношения не имеет, отметила пресс-секретарь областного управления лесного хозяйства Светлана Горошко.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Транспортные средства изъяли.

Отметим, что авария напоминает сюжет из ужастика "Пункт назначения 2". В нем бревно вылетело из грузовика, убило ехавшего сзади водителя авто и стало причиной ряда аварий на трассе.

В сентябре прошлого года подобная авария произошла в Черкасской области. По дороге из Мошны в Черкассы из лесовоза выпало несколько незакрепленных стволов деревьев длиной около 5 м. Позади лесовоза ехал легковой автомобиль. Водитель смог объехать вылетевшие стволы. Так и избежал ДТП.