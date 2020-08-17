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Псевдополицейськи во главе с криминальным авторитетом вымогали деньги у наркозависимых
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В Харькове разоблачили группу псевдополицейських во главе с криминальным авторитетом, которая вымогала деньги у наркозависимых
Фото: khar.gp.gov.ua
В Харькове разоблачили группу псевдополицейських во главе с криминальным авторитетом, которая вымогала деньги у наркозависимых
В Харькове разоблачили группу псевдополицейських во главе с криминальным авторитетом, которая вымогала деньги у наркозависимых

В Харькове разоблачили группу псевдополицейських во главе с криминальным авторитетом по кличке "Борода", которая вымогала деньги у наркозависимых.

Обладая информацией о месте нахождения так называемых "закладок", члены группы рассредоточивались на прилегающей территории и организовывали засаду. Когда покупатель наркотиков получал "закладку", на него нападали и, представившись сотрудниками полиции, требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что поскольку потерпевшие не имели при себе необходимой суммы денег, они обращались к своим близким родственникам. До момента получения денег злоумышленники удерживали своих жертв в гараже. Одной из своих жертв члены группы назначали цену в $5 тыс.

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"Поскольку у пострадавший таких денег не было, его родственники встретились с доверенным лицом криминального авторитета по кличке "Борода", которая предложила предоставить 100 тыс. грн в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать пострадавшего отказалась от указанного "соглашения", ей предложили предоставить заем на указанную сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания указанного договора", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных обысков изъяты электрошокеры, наркотические средства, мобильные телефоны, компьютеры и видеорегистраторы. По адресу проживания криминального авторитета также изъяты наркотические средства и холодною и огнестрельное оружие, крупную сумму наличных в разной валюте.

Криминального авторитета задержали. Ему и 5 членов банды сообщили о подозрениях. Следствие продолжается.

В Одессе задержали 5 членов банды, которую подозревают в вымогательствах, разбойных нападениях и похищениях людей. Во время совершения преступлений использовали форменную одежду полицейских, оружие, спецсредства - наручники, балаклавы и перчатки.

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