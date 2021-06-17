Псевдомонахини "сняли порчу" с пенсионерки за почти €6 тыс.

Одна из мошенниц уже находилась в тюрьме. Фото: pixabay.com

В селе Зеленый Яр Обуховского района Киевской области псевдомонахини обокрали 70-летнюю пенсионерку почти на €6 тыс.

Об инциденте полиции сообщила сама пенсионерка, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

"К пенсионерки пришла группа неизвестных женщин, которые представились служителями монастыря. Злоумышленницы заверили бабу, что на ней "порча", а потому предложили за денежное вознаграждение помочь. Мошенники выманили у старушки 5 тысяч евро и тысячу долларов, а потом скрылись", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили личности злоумышленников. Одной из фигуранток оказалась 50-летняя уроженка Сумской области, которая уже была судима за совершение мошенничества и отбывала наказание в тюрьме с 2015-го до 2018 года. Ее задержали.

Полиция открыла уголовное производство. За преступление мошенницам грозит штраф или исправительные работы. Возможно ограничение или лишение свободы.

В Сумах псевдоцелительница выманила у 85-летней женщины 170 тыс. грн. Мошенница посреди улицы провела ей обряд "чистки" от негативной энергии. Женщине она сообщила о несчастье, которое якобы должно произойти.