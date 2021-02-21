Прятался в сугробе: поймали воров, которые снимали запчасти с автомобилей

Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове на горячем задержали вероятных воров.

Один из подозреваемых закопался в сугробе, сообщает патрульная полиция Львовской области.

В 07:00 патрульные 1-го батальона получили вызов на проспект Красной Калины по поводу неизвестных лиц, которые присели возле автомобиля Mazda. Полицейские выехали. Подозреваемые увидели служебный автомобиль и начали убегать. Патрульные их задержали.

"37-летнего мужчину задержали практически сразу. Другого, через 10 минут. 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

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"Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть. Ее цена ориентировочно 40-50 тысяч гривен. По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам", - сообщили правоохранители.

Во Львове 40-летний житель многоквартирного дома жжет костер на полу своей квартиры. Ему давно отрезали газ, свет и воду. Он пьянствует и буянит, на замечания соседей реагирует агрессивно. Полиция уже не раз успокаивала мужчину, но все напрасно.