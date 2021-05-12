Прятались в фуре между коробками: на украинской границе поймали нелегалов

В Одесской области пограничники задержали трех иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Украину.
Жители Палестины и Туниса ехали в турецком грузовике, прибывшем на судне в Черноморский порт, пишет tsn.ua. Нелегалы надеялись, что надежно спрятались между коробками, но их выдала дыра в тенте прицепа. Материал порезали, чтобы незаметно залезть внутрь еще в тот момент, когда фура была в Турции.
Пограничникам задержанные рассказали - таким образом мечтали попасть в Германию. За опасное путешествие заплатили посреднику по €1 тыс.
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Теперь нелегалов депортируют на их родину.
В Черноморском морском порту обнаружили двух незаконных мигрантов. В обоих были паспорта граждан Сирии.
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