Прятались в фуре между коробками: на украинской границе поймали нелегалов

По опасное путешествие нелегалы заплатили посреднику по €1 тыс. Фото: informator.ua Фото: informator.ua

В Одесской области пограничники задержали трех иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Украину.

Жители Палестины и Туниса ехали в турецком грузовике, прибывшем на судне в Черноморский порт, пишет tsn.ua. Нелегалы ​​надеялись, что надежно спрятались между коробками, но их выдала дыра в тенте прицепа. Материал порезали, чтобы незаметно залезть внутрь еще в тот момент, когда фура была в Турции.

Пограничникам задержанные рассказали - таким образом мечтали попасть в Германию. За опасное путешествие заплатили посреднику по €1 тыс.

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Теперь нелегалов депортируют на их родину.

В Черноморском морском порту обнаружили двух незаконных мигрантов. В обоих были паспорта граждан Сирии.