Пограничники задержали нелегалов, которые плыли в грузовом прицепе

В Черноморском морском порту обнаружили двух незаконных мигрантов.
В обоих были паспорта граждан Сирии. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Нелегалов нашли между грузовиками на палубе теплохода, который прибыл из Турции. Они прятались в одном из прицепов.
Только теплоход причалил, безбилетные пассажиры прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег", - говорится в сообщении.
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Иностранцы хотели проехать по территории Украины транзитом на пути в Германию. За такую "путешествие" каждый из них заплатил по $6 тыс.
Сейчас мигранты возвращаются на теплоходе в Турцию.
На украинском-словацкой границе были задержаны трое нелегалов, которые незаконным образом пытались добраться стран Евросоюза.
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