Пограничники задержали нелегалов, которые плыли в грузовом прицепе

Два сирийцы приплыли в Украине в грузовом прицепе. Фото: ГПСУ

В Черноморском морском порту обнаружили двух незаконных мигрантов.

В обоих были паспорта граждан Сирии. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Нелегалов нашли между грузовиками на палубе теплохода, который прибыл из Турции. Они прятались в одном из прицепов.

Только теплоход причалил, безбилетные пассажиры прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег", - говорится в сообщении.

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Иностранцы хотели проехать по территории Украины транзитом на пути в Германию. За такую ​​"путешествие" каждый из них заплатил по $6 тыс.

Сейчас мигранты возвращаются на теплоходе в Турцию.

На украинском-словацкой границе были задержаны трое нелегалов, которые незаконным образом пытались добраться стран Евросоюза.