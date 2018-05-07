Провожали друга в армию: 16-летний парень зарезал товарища

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 16-летний парень зарезал товарища, 15 лет. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

"Известно, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе. Ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи", - сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области в Facebook.

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Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. До приезда врачей люди пытались спасти парня, но парамедики констатировали его смерть.

Автор: Нацполиция На месте преступления правоохранители изъяли орудие убийства - раскладной нож.

В полиции открыли уголовное производство по которому задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Подозреваемый содержится в изоляторе. Правоохранители выбирают меру пресечения.

На 61-м году жизни в Беларуси умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневский. Она прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила Петровича. Нина Жизневский умерла в Гомельском госпитале инвалидов, куда ее доставила скорая помощь.