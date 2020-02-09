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воскресенье, 09 февраля 2020 02:46

Провалились под лед и утонули трое 5-летних детей

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Провалились под лед и утонули трое 5-летних детей
На Запорожье трое детей провалились под лед. Фото: 24tv.ua

В Запорожской области, в с. Долинское, на пруду утонули трое 5-летних детей.

Они провалились под лед, сообщили в ГСЧС.

Двое мальчиков и девочка вместе пошли гулять. Дети долгое время не возвращались домой. Родители самостоятельно начали поиски и нашли их в воде на местном пруду. Врачи "скорой" пытались спасти детей, однако все трое умерли.

Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

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В селе Студенок Изюмского района Харьковской области под лед провалился 6-летний мальчик. Ребенок погиб.

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