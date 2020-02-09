Провалились под лед и утонули трое 5-летних детей

В Запорожской области, в с. Долинское, на пруду утонули трое 5-летних детей.
Они провалились под лед, сообщили в ГСЧС.
Двое мальчиков и девочка вместе пошли гулять. Дети долгое время не возвращались домой. Родители самостоятельно начали поиски и нашли их в воде на местном пруду. Врачи "скорой" пытались спасти детей, однако все трое умерли.
Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лед разбивал руками: мужчина рассказал, как спасал из озера 11-летнюю девочку
В селе Студенок Изюмского района Харьковской области под лед провалился 6-летний мальчик. Ребенок погиб.
×
Комментарии