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суббота, 30 ноября 2019 18:10

Лед разбивал руками: мужчина рассказал, как спасал из озера 11-летнюю девочку
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В Энергодаре Запорожской области 41-летний Александр Хачко спас Валерию Мещанову, 11 лет с озера
Фото: zp.dsns.gov.ua
В Энергодаре Запорожской области 41-летний Александр Хачко спас Валерию Мещанову, 11 лет с озера
В Энергодаре Запорожской области 41-летний Александр Хачко спас Валерию Мещанову, 11 лет с озера

В Энергодаре Запорожской области 41-летний Александр Хачко спас Валерию Мещанову, 11 лет. Девочка зашла на тонкий лед озера и в 15 м от берега провалилась.

Мужчина понимал, что добраться по льду к ребенку не сможет - не выдержит веса. Поэтому разбивал его руками перед собой, рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"Разбивал лед перед собой кулаками, потом локтями. Он острый - резал кожу и одежду. Метров 5 мне воды было по пояс, а дальше - 2-2,5 метра, до дна не доставал. Одежда тянула под воду. Приходилось отталкиваться от дна и как-то плыть. Девочка была очень испугана, но слушала, что говорю. Не знаю до сих пор, как мы добрались до берега. Когда вынес девочку - там нас ждали уже медики и спасатели", - рассказал мужчина.

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Мужчина отморозил руки и порезал льдом тело. У Валерии диагностировали переохлаждение. Ее вместе со спасителем доставили в больницу. У обоих состояние удовлетворительное.

Спасатели наградили мужчину за героизм и человечность, которые помогли спасти ребенка.

Событие произошло 28 ноября в Энергодаре Запорожской области неподалеку от местного дома культуры. 11-летняя школьница вышла на тонкий лед озера. В определенный момент девочка провалилась под лед и начала тонуть. Рядом с водоемом были люди. Однако на спасение не спешили. А начали снимать инцидент на видео.

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