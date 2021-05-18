"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Год назад, 18 мая, в Одессе на ул. Торговой, 20 обвалилась часть жилого дома XIX в. В четырехэтажке с мансардой были заселены 30 квартир. Спасатели опасались, что под завалами могли оказаться люди. Никто из жителей не пострадал.

Фото: dsns.gov.ua

Пострадавшее здание - доходный дом Иоанна Бенетато, построенный в 1890 году. В позапрошлом году рядом с ним компания "Некст Джен девелопмент" снесла сооружения, где в советское время были расположены бани. Вместо этого строят многофункциональный центр. Когда бани начали сносить, жители дома Бенетато начали жаловаться, что их дом "трещит", но никто не реагировал, рассказала Gazeta.ua Марина Манулина, бывшая жительница квартиры на третьем этаже.

"В 16:30 услышали, как трещит дом, схватили документы, животных и выбежали. Остались без ничего. Вниз провалилась вся наша квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и нашу машину", - рассказала женщина. Говорит, что все квартиры в доме выкупила фирма-застройщик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не увидел, что пола нет, и упал вниз: новые подробности и причины обрушения дома в Одессе

Дом полностью отселили и разбирают. Подрядчики застройщика начали заниматься разбором завалов в конце февраля, рассказал одесский архитектурный блогер Олег Коваленко.

"Видимо, городские власти решили, что восстанавливать здание нецелесообразно", - говорит Коваленко.

Так, строители уже снесли верхний этаж старинного здания и продолжают разбирать кирпичи. Одесситов волнует, что на месте старинного здания появится очередная высотка. Но в мэрии такого варианта не рассматривают, заявил глава Приморской райадминистрации Марат Королев.

Никакие работы на Торговой проводить нельзя. Если строители продолжат демонтировать здание, то может разрушиться соседний дом на Пастера, 40, считают эксперты архитектурно-строительного контроля.

Причиной обвала стены дома мог стать оползень. К смещению могли привести строительные работы, которые ведутся на стройплощадке поблизости. Об этом год назад говорил начальник полиции Одесской области Олег Бех. Дом имел небольшой крен. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но работник после обвала отсутствовал.