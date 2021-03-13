Прошел Донбасс и погиб в ДТП - в Донецкой области разбился полицейский

"Трагическое событие произошло вчера, 12 марта, около 16:00 вблизи Лимана. Находился на службе. Полицейский на автомобиле возвращался в Славянск. Увидел перед собой авто выехало на встречную полосу и пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. полицейский погиб на месте. водитель другого авто не пострадала ", - пишет Нацполиция.
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30-летний капитан полиции отдела №4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции работал в органах внутренних дел 9 лет. Он - переселенец. В 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Является участником боевых действий, прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын.
В пятницу, 12 марта, на Окружной дороге в Киеве произошло масштабное ДТП. В аварии столкнулось около 10 автомобилей.
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