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пятница, 12 марта 2021 17:43

В масштабном ДТП сошлись 10 машин

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В пятницу, 12 марта, на Окружной дороге в Киеве произошло масштабное ДТП. В аварии столкнулось около 10 автомобилей.

Об этом в Telegram информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua
  Что повлекло масштабное ДТП, неизвестно. Вероятно, погодные условия
Что повлекло масштабное ДТП, неизвестно. Вероятно, погодные условия

"Авария в Киеве перед ЖК "Скандия" в сторону центра. Столкнулись около 10 автомобилей, разбросанные как кегли по разным сторонам. На месте работает полиция", - говорится в посте.

Есть ли пострадавшие в ДТП, неизвестно.

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На ул. Бориспольской, 9 в Киеве автомобиль Seat Leon въехал в сугроб и перевернулся на крышу. Переворачивали его с помощью спецтехники.

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