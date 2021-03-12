В масштабном ДТП сошлись 10 машин

В пятницу, 12 марта, на Окружной дороге в Киеве произошло масштабное ДТП. В аварии столкнулось около 10 автомобилей.

Об этом в Telegram информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua Что повлекло масштабное ДТП, неизвестно. Вероятно, погодные условия

"Авария в Киеве перед ЖК "Скандия" в сторону центра. Столкнулись около 10 автомобилей, разбросанные как кегли по разным сторонам. На месте работает полиция", - говорится в посте.

Есть ли пострадавшие в ДТП, неизвестно.

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На ул. Бориспольской, 9 в Киеве автомобиль Seat Leon въехал в сугроб и перевернулся на крышу. Переворачивали его с помощью спецтехники.