Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой пропавшую 7-летнюю Марию Борисову.

Тело обнаружили в мешке за старым сараем сегодня, 11 марта. Об этом Gazeta.ua сообщил заместитель руководителя отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров.

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"Во время повторного осмотра полицейские обнаружили в одной из хозяйственных построек тело девочки. Устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются. Пока только это можем сказать", - говорит Байдаров.

На месте работают следователи.

Девочка вышла из дома 7 марта около 17:30 и не вернулась. Последний раз ее видели возле остановки, где она ждала папу с подарком на 8 марта. Полицейские отрабатывали все версии. Среди них, что девочка могла сама уйти из дома, или же стала жертвой преступления.