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воскресенье, 11 апреля 2021 05:25

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

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11 апреля проходит месяц, как в Счастливом Алешковского района Херсонской области нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой. Ее изнасиловали и задушили. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена
В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена

Машу искали от 7 марта. В тот день она играла с братом и соседскими детьми, но домой не вернулась. С полтысячи человек - полицейские, кинологи, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры - круглосуточно прочесывали село и окружающую местность. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы. На въездах в село посты полиции осматривали каждое авто. Собаки-поисковики брали след. Терялся у остановки. Предполагали, что Марию похитили.

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Хлев, где нашли девочку, полиция осматривала несколько раз. Тела там не было. Через несколько дней его подбросили. На подозреваемого вышли в день похорон Марии - 13 марта.

"Установили 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению. Взяли у них образцы ДНК. К одному из подозреваемых оперативники пошли в день похорон девочки. Был дома, двери оставил открыты. Зашли, а он вены на левой руке порезал. Руку сунул в воду, чтобы кровь не сворачивалась. Мужчину отправили в больницу. Попросили, чтобы его биологические образцы проверили в первую очередь. На следующий день получили положительный ответ", - говорит Александр Прокудин с полиции Херсонщины.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  62-летнего Николая из села Счастливое Херсонской подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой.
62-летнего Николая из села Счастливое Херсонской подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой.

Подозреваемый - 62-летний Николай. Имеет четыре судимости за хулиганство и избиение. Вышел из тюрьмы в 2005-м.

"Обыскали квартиру задержанного. Проверили его компьютер. В истории поиска были многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией. Мужчина имел четыре судимости. Трижды за избиение и одну за хулиганство. В приговоре от 2000 говорится, что решил поквитаться с коллегой на ферме. Изнасиловал его щеткой для чистки доильных аппаратов", - добавил Прокудин.

Николай жил в Счастливом около 35 лет. В последнее время перебивался временными заработками, копал могилы. Держал хозяйство - гуси, кролики. Но сильно пил. Показания начал давать на четвертый день после ареста. К тому времени уже были дополнительные выводы экспертиз. Они подтвердили, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. В квартире и на одеяле Николая также ДНК Марии.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  Тело Марии, завязано в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка
Тело Марии, завязано в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка

Мужчина рассказал, что был сильно пьян. После совершенного прятал тело девочки. В гараже запихнул его в мешок. Завязал ремнем и веревкой и выбросил в хлев. От следственного эксперимента отказывается. Боится самосуда односельчан.

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Однако не все односельчане верят в вину Николая. Есть и такие, которые его оправдывают. Полиция взяла не того, убеждают.

"Полиция раскрывает преступления, осуждая невиновных. Беречь детей надо. Потому убийца гуляет дальше", - говорит Оксана Барсук.

Следствие по делу продолжается. Если вину Николая докажут - могут посадить на 15 лет или пожизненно.

Марию хоронили в белом гробу, прощаться пришло все село. Люди несли цветы, игрушки. Николая 14 марта взяли под стражу без права на залог, по решению Херсонского городского суда.

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Дата
11
апреля

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

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