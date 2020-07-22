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среда, 22 июля 2020 14:27

Пропавшего волонтера нашли мертвым

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Пропавшего волонтера нашли мертвым
Волонтера искали с 16 июля. Фото: Национальная полиция

В одной из киевских квартир нашли тело волонтера Алексея Кучапина, которого разыскивали с 16 июля.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти, сообщила пресс-служба Киевской полиции.

Во время поисков правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе. На предварительном осмотре тела признаков насильственной смерти не заметили.

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Следователи переквалифицировали уголовное производство в умышленное убийство с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

"Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено на съемной квартире в Киеве. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", - сказала пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

Волонтер и руководитель "Дома милосердия" Кучапин Алексей Юрьевич сообщил родным, что 16 июля поедет в город Днепр, и исчез. "Дом милосердия" организовывает и оказывает системную помощь для ресоциализации бездомных с инвалидностью или с задержкой умственного развития и пожилых людей без жилья.

В Софиевке Первомайского района Николаевской области нашли убитым 67-летнего Петра Смульского. Был в розыске с 9 июля. Тело обнаружили за селом в заброшенном колодце. К ногам у него был привязан камень, а побитая голова была обмотана полиэтиленовым пакетом.

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