На голове пакет, на ногах - камень: пропавшего мужчину нашли в колодце

Фото: mk.npu.gov.ua

В Софиевке Первомайского района Николаевской области нашли убитым 67-летнего Петра Смульского. Был в розыске от 9 июля. Тело обнаружили за селом в заброшенном колодце. К ногам у него был привязан камень, а побитая голова была обмотана полиэтиленовым пакетом.

Подозреваемого задержали. Это 36-летний сосед потерпевшего, который хотел его ограбить, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"9 июля задержанный залез в дом потерпевшего, чтобы ограбить. Но хозяин вернулся и между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил хозяина дома палкой по голове. Затем преступник все же обокрал потерпевшего, забрав из дома бытовые вещи и велосипед, а от тела решил избавиться. Привязал к трупу камень, на голову надел полиэтиленовый пакет, чтобы не оставлять слов крови, отнес на окраину села и бросил в колодец", - рассказали в полиции.

В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

На Ровенщине нашли убитым 79-летнего Игнатия Кирильчука из села Бармаки Ровенского района. Он был в розыске от 15 июня. Тело обнаружили закопанным в кукурузном поле почти через месяц, неподалеку гаражного кооператива, где в одном из помещений в последнее время жил мужчина. Подозреваемых в убийстве задержали.