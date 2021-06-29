Пропавшего военного нашли на дне карьера

Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье полицейские, спасатели, нацгвардейцы пять суток разыскивали 19-летнего военного, жителя Ровенской области. Он еще 10 июня не вернулся с отдыха на природе. Его родственники заявили об этом 23 числа.

Пропавшего мужчину обнаружили в ужгородском карьере, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина был военнослужащим, он еще 10 июня ушел из воинской части отдыхать на природе. В Ужгороде полицейские совместно с кинологами, нацгвардийцамы и спасателями, днем ​​и ночью обследовали прилегающие к городу территории, общественные учреждения областного центра, рынки, вокзалы, проверили круг общения мужчины, опросили каждого, кто мог хоть что-то знать о его местонахождении. Полиция воспользовалась и записями видеокамер города "Безопасное Закарпатье". Тщательные поиски продолжались почти пять дней. Тело водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра", - рассказали в полиции.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Полиция открыла уголовное производство.

В Киеве в Днепре нашли тело 23-летнего Дмитрия Волосевича. Он исчез на Оболони - посреди ночи без телефона и документов вышел из дома и не вернулся. Смерть наступила через три недели после исчезновения.