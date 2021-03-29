Пропавшего в начале месяца мужчину нашли убитым

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Вблизи заброшенной фермы в селе Остролучье Киевской области нашли убитым 52-летнего мужчину.

Был в розыске с начала марта. Тогда мужчина ушел из дома и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"К его поискам были привлечены полицейские патрули, кинологи, проинформированы средства массовой информации. В результате оперативники обнаружили тело пропавшего мужчины с ножевыми ранениями вблизи территории недействующей фермы села Остролучье на Броварщине. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - рассказали в полиции.

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К смерти мужчины причастен его 28-летний знакомый. Его задержали. Полицейским он объяснил, что во время ссоры, не сдержав свою ярость, несколько раз ударил односельчанина ножом. Затем отнес тело погибшего и оставил возле фермы.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Меру пресечения изберет суд.

Пропавшего профессора кафедры менеджмента организаций и управления проектами, начальника центра образовательных услуг для иностранных граждан Запорожского национального университета Луая Файсала Муца нашли убитым. Тело обнаружили закопанным в лесополосе вблизи с. Владимирское Широковской ОТГ.