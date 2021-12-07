Пропавшего в горах туриста нашли мертвым

Фото: zk.dsns.gov.ua

В горах Закарпатья нашли мертвым пропавшего 50-летнего туриста 7 декабря.

Его искали три дня. Накануне группа наткнулась на его снегоход. Тело отыскали в 200 м от него, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

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"В 13:53 одна из поисковых групп отыскала тело 50-летнего мужчины, заблудившегося в горной долине Руна Ужгородского района во время катания на снегоходе. Его нашли в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода", - сказано в сообщении.

Мужчину искала почти сто человек, из них 35 – волонтеры. Для осмотра территории с воздуха поднимался вертолет МИ-8.

В 18:02 4 декабря спасателям Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на снегоходах в районе горной долины Руна Турье-Реметовской потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин. Накануне, 3 декабря, в высокогорье Карпат синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за мощного снегопада. В связи с этим спасатели призвали туристов и местных жителей соблюдать правила при походе в горы.