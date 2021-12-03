Туристов в Карпатах предупредили об угрозе: просят регистрировать походы в горы

В высокогорье Карпат синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада.
В связи с этим спасатели призвали туристов и местных жителей соблюдать правила во время похода в горы, сообщила пресс-служба ГСЧС.
"Учитывайте эту информацию, планируя свой досуг в горах. ГСЧС настоятельно рекомендует зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях", - говорится в сообщении.
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Зарегистрировать поход у горных спасателей:
- Закарпатья - здесь;
- Львовской области - здесь;
– Черновицкой области - здесь;
- Ивано-Франковской области - здесь;
Также спасатели настоятельно рекомендуют:
- не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах;
- не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня;
- маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.
Специалисты ГСЧС почти ежедневно привлекаются для помощи туристам в горах. В частности, с начала 2021 года в зонах ответственности горных подразделений ГСЧС спасла 731 человека, из них 109 детей.
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