Туристов в Карпатах предупредили об угрозе: просят регистрировать походы в горы

Гора Пип Иван в Карпатах утром 2 декабря. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В высокогорье Карпат синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада.

В связи с этим спасатели призвали туристов и местных жителей соблюдать правила во время похода в горы, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Учитывайте эту информацию, планируя свой досуг в горах. ГСЧС настоятельно рекомендует зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях", - говорится в сообщении.

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Зарегистрировать поход у горных спасателей:

- Закарпатья - здесь;

- Львовской области - здесь;

– Черновицкой области - здесь;

- Ивано-Франковской области - здесь;

Также спасатели настоятельно рекомендуют:

- не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах;

- не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня;

- маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Специалисты ГСЧС почти ежедневно привлекаются для помощи туристам в горах. В частности, с начала 2021 года в зонах ответственности горных подразделений ГСЧС спасла 731 человека, из них 109 детей.