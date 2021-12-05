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воскресенье, 05 декабря 2021 13:50

В Карпатах ищут трех пропавших туристов

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В Карпатах ищут трех пропавших туристов
Поиски закарпатских спасателей / ГСЧС

Четыре отделения горных спасателей ищут в горах трех закарпатцев.

В 18:02 4 декабря спасателям Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин. Об этом сообщает ГСЧС.

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Телефонная связь с ними периодически появляется, так что спасатели направляют их на верный путь, двигаясь им навстречу.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены четыре горных поисково-спасательных отделения. Одни обследуют территорию в районе горной долины Руна Ужгородского района, другие ищут в горной местности поблизости. К поискам привлечены 20 спасателей и четыре единицы техники, а также шесть волонтеров на двух автомобилях.

Из-за непогоды без света осталось 130 населенных пунктов в двух областях Украины. К возобновлению электроснабжения во Львовской и Ивано-Франковской областях привлекли бригады облэнерго, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Дата
05
декабря

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