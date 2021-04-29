Пропавшего свидетеля по уголовному делу нашли закопанным в лесу

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В Шостке на Сумщине нашли убитым пропавшего 37-летнего Юрия Беззубчака. 27 марта он ушел из дома и не вернулся.

Выяснилось, мужчина был свидетелем в уголовном производстве. Злоумышленник, против которого должен был свидетельствовать, и двое его сообщников вывезли мужчину в лес. Там избили до смерти. А чтобы скрыть преступление - тело закопали, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Потерпевший был свидетелем в уголовном производстве и мог повлиять на дальнейшую судьбу злоумышленника. В связи с этим последний привлек еще двух знакомых, вывез мужчину в лес, где и убил. Тело закопали на месте", - рассказали оперативники.

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Пропавшего мужчину искала полиция всей области. Опросили более сотни граждан: соседей, знакомых, родственников и всех кто мог видеть или знать о местонахождении мужчины, добавляет начальник Шосткинского районного управления полиции Игорь Нагорный.

"Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что к исчезновению шосткинца имеют отношение трое его знакомых. Мужчин, которым 40, 38 и 32 года, разыскали и допросили. Свою причастность к исчезновению знакомого они сначала отрицали, но позже, рассказали подробности совершенного преступления", - рассказал Игорь Нагорный.

Двум фигурантам сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления, третьему - в убийстве. Следственные действия продолжаются.

Пропавшего профессора кафедры менеджмента организаций и управления проектами, начальника центра образовательных услуг для иностранных граждан Запорожского национального университета Луая Файсала Муца нашли убитым после четырех месяцев поисков. Мужчину задушили, а тело закопали в лесополосе в 10 км от города. В арабской диаспоре рассказывали, что пропавший профессор привлекался как переводчик к проведению процессуальных действий в уголовных производствах, в которых фигурируют иностранцы. Его исчезновение связывали именно с этой деятельностью.