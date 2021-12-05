Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности

9-летнего мальчика, которого нашли мертвым в реке в поселке Кривое Озеро Николаевской области, звали Артур Василишин.

У мальчика были проблемы со здоровьем. Его искали почти сутки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua В реке в Кривом Озере Николаевской области нашли мертвым пропавшего 9-летнего Артура Василишина

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Отец погибшего мальчика рассказал, что сын играл во дворе с сестрой. Мужчина говорит, что заметил, как мальчик перелез через сетку и убежал в поле.

После этого он побежал за ним, но не смог найти его.

Окончательную версию его гибели сообщат по итогам экспертизы. Однако можно предположить, что он утонул.

5 декабря в Николаевской области нашли тело девятилетнего мальчика, пропавшего днем ​​ранее. Обнаружили в реке Кодыма в Кривом Озере. Родители ребенка обратились в полицию в субботу и сообщили, что их сын ушел с территории двора и место его нахождения неизвестно. Поиски пропавшего мальчика продолжались всю ночь. К поискам был привлечен личный состав нескольких отделений полиции, кинологов, ювенальных полицейских и оперативников. Также к поиску парня присоединились спасатели, местные жители, волонтеры и небезразличные граждане.