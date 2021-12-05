Пропавшего на Николаевщине ребенка нашли мертвым

Тело мальчика было найдено в реке Кодыма. Фото: Нацполиция

На Николаевщине нашли тело девятилетнего мальчика, пропавшего днем ​​раньше.

Об этом сообщила Национальная полиция региона в Facebook.

Родители ребенка обратились в полицию в субботу и сообщили, что их сын ушел с территории двора и место его нахождения неизвестно.

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Поиски пропавшего мальчика продолжались всю ночь. К поискам был привлечен личный состав нескольких отделений полиции, кинологов, ювенальных полицейских и оперативников. Также к поиску молодого человека присоединились спасатели, местные жители, волонтеры и небезразличные граждане.

Мальчика искали правоохранители, кинологи, спасатели, местные жители, волонтеры и небезразличные граждане. Фото: Нацполиция

Утром 5 декабря тело мальчика было найдено в реке Кодыма.

"Сегодня около 9 утра ребенка нашли, к сожалению, мертвого. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", - отметили в полиции.

В Софиевке Первомайского района Николаевской области нашли убитым 67-летнего Петра Смульского. Его искали неделю. Тело обнаружили за селом в заброшенном колодце. К ногам у него был привязан камень, а избитая голова была обмотана полиэтиленовым пакетом. Подозреваемый был задержан. Это 36-летний сосед потерпевшего, который хотел его ограбить.