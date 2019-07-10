Пропавшего киевлянина разыскивают 3 года: появились новые зацепки

Полиция и родные разыскивают 50-летнего Сергея Белого из Киева. Еще 2016-го исчез на собственном автомобиле в Рокитновском районе Ровенской области. Авто впоследствии нашли в столице.

Мужчина может иметь частичную потерю памяти, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

Автор: rv.npu.gov.ua Полиция и родные разыскивают 50-летнего Сергея Белого из Киева. Исчез три года назад на Ровенщине

"В течение последнего полугодия похожего по приметам мужчину замечали в пригородных электропоездах, следующих из Киева в разных направлениях, и наоборот. Не исключено, что мужчина мог стать жертвой преступления и получить травму головы. А это привело к частичной или полной потере памяти. Может проживать в одном из благотворительных реабилитационных центров", - рассказали в полиции.

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Приметы: мужчина среднего роста, худощавого телосложения, имеет седые волосы и большую родинку на левой щеке.

Полицейские обращаются к гражданам: если Вам известна какая-либо информация о пропавшем, просьба немедленно сообщить по телефонам: 067-322-69-00 (жена Татьяна), 096-965-95-79 (оперативник Сергей) или 102.

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