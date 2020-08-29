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суббота, 29 августа 2020 10:44

Пропавшего 14-летнего подростка нашли на путях

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Пропавшего 14-летнего подростка нашли на путях
10 месяцев назад в Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Эксперты до сих пор не установили, как именно погиб парень. Фото: facebook.com/Світлана Чаленко

29 августа исполняется 10 месяцев от загадочной гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках на Черниговщине.

29 октября в прошлом году 9-классник вернулся домой из школы и попросился у матери пойти на тренировку. Через 2 часа, когда мать позвонила сыну, связи с ним уже не было. Родители начали искать парня, но тщетно. Впоследствии они получили звонок из полиции, что Дениса нашли мертвым на железнодорожных путях - попал под поезд. Дело квалифицировали как несчастный случай.

Поезд не сбивал парня, рассказал адвокат семьи Сергей Нестеренко. Такой вывод он сделал после проведения эксперимента Киевским городским клиническим бюро судебно-медицинской экспертизы на путях в Прилуках, который состоялся в конце апреля.

"Они 6 раз пытались положить три манекена под поезд так, чтобы он их зацепил. И как они не пытались, поезд ни разу фигур не коснулся. Если посмотреть на куртку, она вся была разорвана со спины", - рассказывает Нестеренко.

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11 июня тело погибшего подростка эксгумировали по ходатайству экспертов, чтобы дать ответ на вопрос, от чего же он погиб. У следствия возникли вопросы, которые не были исследованы во время предыдущих экспертиз.

"Прилуцкими следователями неверно были написаны постановления о назначении экспертиз. То есть они, как установленный факт, указывали наезд поезда. После проведения следственного эксперимента, когда стало понятно, что поезд наехать не мог, возникла необходимость в проведении эксгумации и более детальном исследовании травм пострадавшего для установления причины смерти и, предметов, что могли к ней привести", - добавил адвокат.

Экспертизу проводят в Украине.

Также, по словам Сергея Нестеренко, есть свидетель, который мог видеть человека, который, возможно, убила подростка. Свидетеля привозили в Киев родители парня. Но полицейские не составили фоторобот вероятного подозреваемого.

Полиция сразу остановилась на единой версии гибели Дениса Чаленко - несчастный случай. Однако родители были убеждены, их сына убили, а тело подбросили на рельсы. Два дня - 31 октября и 1 ноября прошлого года - более 400 жителей Прилук пикетировали местный отдел полиции. Жгли шины, кричали: "Позор!" Требовали расследовать гибель школьника. Руководство Нацполиции отстранило начальника прилуцкой полиции Александра Яцика и назначило временно исполняющего обязанности Сергея Сторожука из департамента внутренней безопасности. Дело отправили в Чернигов, а затем - в Главное следственное управление в столице.

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Дата
29
августа

Пропавшего 14-летнего подростка нашли на путях

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