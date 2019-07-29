Прооперировали нацгвардийця, который выстрелил себе в голову. Детали события

В Одессе прооперировали 20-летнего бойца Национальной гвардии Украины, который получил тяжелое огнестрельное ранение на территории Киевского суда в Одессе.
Сейчас он находится в реанимации, сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Владимир Белов, передает УНИАН.
Нацгвардеец заступил на службу с пистолетом Макарова. Однако еще не выяснили, из какого оружия был произведен выстрел.
О потерпевшем товарищи отзываются положительно, в боевой подготовке он показывал хорошие результаты, а при общении с психологом не было обнаружено никаких отклонений.
Воочию инцидент никто не видел. Некоторые нацгвардейцы слышали выстрел, но пострадавший в этот момент был один.
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Белов не исключил, но и не подтвердил наличие предсмертной записки.
29 июля на территории Киевского районного суда Одессы боец Национальной гвардии получил тяжелое огнестрельное ранение. По предварительным данным, это была попытка самоубийства.
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