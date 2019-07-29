Прооперировали нацгвардийця, который выстрелил себе в голову. Детали события

В Одессе нацгвардеец выстрелил в голову. Фото: zn.ua

В Одессе прооперировали 20-летнего бойца Национальной гвардии Украины, который получил тяжелое огнестрельное ранение на территории Киевского суда в Одессе.

Сейчас он находится в реанимации, сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Владимир Белов, передает УНИАН.

Нацгвардеец заступил на службу с пистолетом Макарова. Однако еще не выяснили, из какого оружия был произведен выстрел.

О потерпевшем товарищи отзываются положительно, в боевой подготовке он показывал хорошие результаты, а при общении с психологом не было обнаружено никаких отклонений.

Воочию инцидент никто не видел. Некоторые нацгвардейцы слышали выстрел, но пострадавший в этот момент был один.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солдат прострелил себе голову в суде

Белов не исключил, но и не подтвердил наличие предсмертной записки.

29 июля на территории Киевского районного суда Одессы боец ​​Национальной гвардии получил тяжелое огнестрельное ранение. По предварительным данным, это была попытка самоубийства.