Прокуратура нашла деньги из ковидного фонда "в кармане" предпринимателя

Прокуратура выявила растрату в 1,5 млн грн при перепланировке Тячевской ЦРБ в центр неотложной помощи. Фото: tyachiv-rda.gov.ua

Злоупотребление на большую сумму выявили прокуроры в Закарпатской области во время перепланировки Тячевской ЦРБ под больницу неотложной медицинской помощи.

Об этом во вторник 29 июня, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры сообщено о подозрении директору частного предприятия, которое занималось строительными работами в Тячевской районной больницы, в завладении имуществом на более 1.5 млн грн путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый заключил договор подряда на выполнение капитального ремонта с перепланировкой первого этажа акушерско-гинекологического корпуса под отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи Тячевской районной больницы. Проект реализовывался за счет государственных средств из фонда борьбы с болезнью Covid-19 на общую сумму 10,7 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КГГА обнаружили масштабные нарушения по аренде земли - убытки огромные

Согласно выводам экспертизы, директор предприятия внес неправдивую информацию относительно объемов выполненных работ в официальные документы, завладел 538 тыс. грн, которые получил за фактически невыполненные работы, и строительными материалами на 1 млн грн.

Следствие в уголовном производстве продолжается. Расследование проводят сотрудники следственного управления Главного управления Нацполиции в Закарпатской области при оперативном сопровождении областного Управления СБУ.

Во время выполнения работ в рамках "Большого строительства" обнаружили 429 уголовных правонарушений за 11 месяцев 2020 года. Областные прокуроры контролировали деятельность правоохранителей относительно проверок законности использования бюджетных средств. За этот период начали 50 уголовных производств, из которых 40 направлены в суд.