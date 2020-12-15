Продавал несуществующие квартиры: задержали белоруса, который был в международном розыске

Белорус с февраля 2018 года находился в международном розыске за финансовые махинации и мошенничество

На Сумщине полицейские задержали белоруса, который с февраля 2018 года находился в международном розыске за финансовые махинации и мошенничество, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

"В период с 2009-го по 2013 год ранее судимый мужчина, находясь на территории соседнего государства, вместе с двумя сообщниками осуществлял продажу квартир в несуществующих домах. Ущерб, нанесенный потерпевшим такого рода сделками, составил около 1,2 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

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Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.

На пункте пропуска международного аэропорта "Борисполь" задержали иностранца, который находился в международном розыске. Мужчина направлялся на самолет в ОАЭ.