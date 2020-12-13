В "Борисполе" задержали поляка, который был в международном розыске

В аэропорту Киева задержали поляка с базы Интерпола. Фото: ГПСУ

На пункте пропуска международного аэропорта "Борисполь" задержали иностранца, который находился в международном розыске.

Мужчина направлялся на самолет в ОАЭ. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 13 декабря.

Сообщается, что во время оформления пассажиров авиарейса, на документы поляка сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось - при выявлении арестовать.

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Пограничники сразу задержали гражданина Польши и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске.

Оказалось, что на прошлой неделе, уже по прибытии иностранца в Украину, правоохранительные органы Польши объявили его в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.

В Киеве полицейские задержали участника незаконного вооруженного формирования, который находился в международном розыске. Он прошел специальное обучение, участвовал и организовывал террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования на территории другого государства.