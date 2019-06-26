Житель Винницы продавал амфетамин военным. Фото: facebook

В Винницкой области военная прокуратура задержала наркоторговца.

Человек распространял вещества среди армейцев, - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Наркоделец был задержан во время реализации очередной дозы амфетамина. Правоохранители провели санкционированный обыск места проживания продавца наркотиков. Обнаружено и изъято около 40 граммов амфетамина", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные и процессуальные действия. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Готовится также ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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