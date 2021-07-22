"Прижал и хотел раздеть" - задержали серийного нападавшего

В Ковеле Волынской области задержали 22-летнего мужчину, который средь бела дня цеплялся к женщинам.

Уже известно о четырех таких фактах, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua В Ковеле Волынской области на 22-летнюю женщину напал неизвестный. Прижал и хотел раздеть

"Вчера в полицию обратилась 22-летняя ковельчанка. Женщина сообщила, что на улице к ней начал приставать неизвестный: он прижал ее и хотел раздеть. Потерпевшая смогла вырваться из рук злоумышленника", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские задержали серийного насильника

За считанные часы личность злоумышленника и автомобиль, на котором он передвигался, полицейские установили. Во время следственных действий также выяснили, что мужчина причастен к совершению еще не менее трех аналогичных случаев. С соответствующими заявлениями в полицию обратились пострадавшие.

Автор: vl.npu.gov.ua Личность злоумышленника и автомобиль, которым котором он передвигался, полицейские установили. Выяснили, что человек причастен к еще не менее трем аналогичным случаям

Злоумышленника допрашивают. Дело расследуют как сексуальное насилие. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

В городе Смела Черкасской области 28-летний мужчина напал на местную жительницу и пытался ее изнасиловать. Крики женщины услышали двое мужчин, которые были неподалеку. Они помешали правонарушителю довести до конца преступный умысел и задержали его с поличным.