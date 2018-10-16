Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера

Задержанный во Франции подозреваемый в серии сделок и отмывании денег украинец оказался одесситом. Он фигурировал в деле о хищении средств Одесского припортового завода.

"Задержанный бывший одессит по фамилии Малиновский. На госслужбе ни находился, госдолжности ни занимал", - пишет LIGA.net со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел.

По данным источника, задержанный причастен к хищению €12 млн у российской фирмы при попытке приватизации Одесского припортового завода, а посредником в этой сделке был один из депутатов Верховной Рады. Деньги Малиновский получил от его помощницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали украинского хакера, которому грозит 30 лет тюрьмы в США

Как отмечается, после проведения сделки Малиновский вместе с семьей выехал за границу, где купил замок, ранее принадлежащий первому президенту Франции Сади Карно. Также подделал документы о своей смерти.

На сайте Министерства внутренних дел в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", есть 36-летний Дмитрий Малиновский, пропавший в августе 2014 года. Беглеца обвиняют в подделке документов и мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Автор: wanted.mvs.gov.ua На сайте Министерства внутренних дел в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", является Дмитрий Малиновский, пропавшего в августе 2014 года. Беглеца обвиняют в подделке документов и мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах

5 октября французская жандармерия при активном содействии Европола арестовала в Бургундии вблизи Дижона высокопоставленного украинца. Он избежал правосудия и бежал из Украины, подделав документы о своей смерти. Задержанного подозревают в серии сделок и отмывании денег. У него обнаружили имущества на €4,6 млн, включая замок, винтажный Роллс-Ройс Фантом и три художественных работы Сальвадора Дали.