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среда, 31 марта 2021 11:53

Прислал прощальное сообщение: отца и сына нашли в авто на дне карьера

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30 марта в селе Ташлык Ротмистривской ОТГ Черкасской области со дна карьера достали автомобиль с телами 58-летнего мужчины и его 34-летнего сына, жителей Смелы.

Автор: ch.npu.gov.ua
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За день до этого об исчезновении родных заявила женщина. Она рассказала полицейским, что 28 марта ее муж и сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115 в Ватутино Звенигородского района. А на вечер связь с ними отсутствовала. Женщина подозревала худшее, потому что получила от мужа "прощальное" сообщение. Об этом рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские обследовали лесные насаждения, отрабатывали соседние населенные пункты, проверяли места возможного пребывания отца и сына. Вчера правоохранители "вышли" на след протекторов шин от авто, которые заканчивались на обрыве карьера что были аналогичными тому, на котором передвигались мужчины. Тогда на место происшествия вызвали водолазов. Они обследовали дно карьера и на глубине около 20 метров обнаружили ВАЗ-2115 с погибшими. Транспортное средство подняли на поверхность с помощью автокрана", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Известно, что отец и сын совершили самоубийство. Причину поступка пока выясняют следователи.

Пропавших 39-летнего Дениса Савчука и его пасынка 14-летнего Максима Мазка с Барановки на Житомирщине нашли мертвыми. Автомобиль Citroen Berlingo с телами на дне реки Случ возле села Полянки обнаружили водолазы. В полицию об исчезновении сообщила женщина. Рассказала, что муж с сыном не вернулись с прогулки в лесу.

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Дата
31
марта

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