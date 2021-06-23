Пришел в себя 17-летний студент, который выпал с канатной дороги

В Харькове 17-летний парень выпал из кабины канатной дороги и попал под колеса авто. Фото: t.me/truexanews

В больнице Харькова пришел в себя 17-летний Вячеслав, который выпал из кабины канатной дороги в парке Горького. Он находится в реанимации.

Парень вышел из комы и начал самостоятельно дышать через неделю после трагедии. Врачи отметили положительную динамику в его состоянии. Парень еще не может говорить, но реагирует и может кивать головой, рассказала его мать Мария Горская.

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"В первый день ему сделали трепанацию. Собрали таз на аппарат внешней фиксации. Он пришел в себя, родных и близких узнал. Он дает понять, что сожалеет, что произошло. Я его успокаиваю, говорю: "Ты у нас молодец". Он качает головой, что "нет". Я спрашиваю: "Что, накосячил?". Он кивает: "Да". То есть он понимает, что произошло, все помнит ", - рассказала мать, передает "Общественное".

По словам женщины, на лечение парня семья ежедневно тратит не менее 5 тыс. грн. Поэтому собирают деньги в соцсетях, в частности в Facebook.

17-летний парень выпал из кабины канатной дороги в Харькове 13 июня. Упал на проезжую часть с высоты 8-10 м и попал под авто. Получил тяжелую травму головы и многочисленные переломы. Его спасают в городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи. Парень был в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики не давали никаких прогнозов.