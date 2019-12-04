Принес карабин и картонку: подозреваемых в покушении на Соболева привезли на место преступления

С подозреваемыми в убийстве 3-летнего Александра Соболева провели следственный эксперимент. Фото - facebook.com/UA.KyivPolice

4 декабря суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на депутата-бизнесмена Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына в центре Киева.

Накануне правоохранители провели на месте происшествия следственный эксперимент. С одним из подозреваемых следователи ходили возле перекрестка. Вероятно, парень сообщал сообщнику о начале движения авто Соболева, сообщает ТСН.

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Второго подозреваемого завели в гостиничный номер и на балкон - откуда тот, по версии следователей, и стрелял.

Руководители отеля рассказали, что стрелок снял номер на 6 суток. Это был первый день его пребывания. С собой, кроме карабина, он принес сложенную картонку, чтобы накрыться ею, когда лежал на балконе.

Убитого 3-летнего Александра Соболева похоронили 3 декабря.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева расстреляли внедорожник Range Rover. За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с подругой и сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.