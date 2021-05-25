"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой

Полицейские устанавливают лиц, которые под Ровно стреляли в 20-летнего мужчину. Фото: npu.gov.ua

На Ровенщине продолжается следствие по делу о стрельбе на базе отдыха в селе Ходосы, где подстрелили 20-летнего жителя Здолбунова.

Его зовут Андрей Грушицкий. Отдыхал в компании друзей и услышал крики женщины. Бросился ей на помощь и получил три пули в ноги. Теперь из него хотят сделать вора. Мол, залез на частную территорию. Об этом Gazeta.ua рассказал отец пострадавшего Олег Грушицкий.

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"Я ночью помчался в больницу к сыну. У него прострелены обе ноги. Говорит, что выстрелов было пять. Что сначала ему приставили пистолет к голове. От ранений он терял сознание, плохо помнит события. А из моего сына хотят вора сделать. Потому что в он залез на территорию чужого двора, чтобы обокрасть дом. Я буду добиваться справедливости, чтобы дело не спустили на тормозах. Владелица говорит, что там у них есть видеокамеры - пусть показывают, как все было", - рассказал мужчина.

Андрей остается в больнице. Его жизни угрозы нет. Дело расследуют как хулиганство.

Медики получили вызов о потерпевшем с огнестрельным ранением около полуночи 22 апреля. Мужчина, который нуждался в помощи, был в сознании. При осмотре медики обнаружили на обоих бедрах мужчины три непроникающих огнестрельных ранения. Значительного кровотечения не было. Также у мужчины была разодрана голова, вероятно, ветвями деревьев. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение.