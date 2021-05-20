Придумал ей долг: мужчина сутки держал в заложниках родственницу

От женщины мужчина требовал вымышленный долг покойного мужа. Фото: imi.org.ua

В Запорожье мужчина напал на свою родственницу.

19 мая женщину привезли в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки, резаной раной бедра, а также травмами туловища. В больнице правоохранителям она рассказала, что обидел ее родственник, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"Сутки назад к женщине в квартиру на проспекте Металлургов пришел родственник и потребовал деньги под предлогом возврата несуществующего долга ее покойного мужа. Она сказала, что не знает о долге и денег в квартире нет. Тогда, незваный гость начал наносить ей телесные повреждения, связал и сутки не выпускал из квартиры. Мужчина самостоятельно искал деньги, но ценными в доме были только мобильный телефон и телевизор. Забрав их, злоумышленник скрылся, а женщина выбежала на улицу и из местного магазина вызвала скорую помощь ", - говорится в сообщении .

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20 мая полицейские задержали нападавшего. Ему уже сообщили о подозрении.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Одессе 13 апреля освободили из плена 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника. Их похитили в феврале этого года, чтобы завладеть их имуществом. Злоумышленники требовали деньги и передачу в собственность недвижимости. После пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших подозреваемые завладели €600 тыс. и шестью квартирами в элитных районах Одессы.