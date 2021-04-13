Мужчину с племянником похитили и 2 месяца пытали утюгом

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 13 апреля освободили из плена 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника. Их похитили в феврале этого года, чтобы завладеть их имуществом. Злоумышленники требовали деньги и передачу в собственность недвижимости.

После пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших подозреваемые завладели €600 тыс. и 6 квартирами в элитных районах Одессы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В течение 2 месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом. Угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. Испытывая пытки, потерпевший передал участникам преступной группы 600 тысяч евро и право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место содержания потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к преступлению", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали 2 подозреваемых в похищении и истязании пострадавших. Проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.

Правоохранители освободили киевлянина, которого 3 года держали в плену, чтобы присвоить его квартиру. Пострадавшего считали пропавшим без вести с 2017 года, нашли его в Николаеве.